"لندن" تهدد ايران .. اذا ما تعرضت امريكا لـ هجوم .. سنثأر لها !

2019/05/20 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، من أن تعرض المصالح الأمريكية لهجوم سيدفع الأمريكيين للثأر، وأن على الإيرانيين التفكير بذلك جيدا.

ودعا هانت اليوم، إلى عدم الاستخفاف بالولايات المتحدة الأمريكية، محذرا من أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية للهجوم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد...

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