2019/05/20 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رصد عشاق المسلسل الأكثر متابعة في العالم “لعبة العروش” عبوة مياه خلف ساق، سامويل تارلي، في مشهد مصيري في الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن المثير للجدل.ويبدو أن مستخدم تويتر “@bethisloco”، كان أول من كشف وجود العبوة، ليكون هذا الخطأ الإنتاجي الثاني، بعد رصد كوب قهوة “ستاربكس” على مائدة وليمة بالقرب من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قهوة “ستاربكس”..



عبوة مياه في “لعبة العروش” تشعل مواقع الإنترنت! وكالة خطوة برس.

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