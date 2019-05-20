مراسلنا: الزراعة تخصص ٢٠ مليار دينار لدعم المضخات العاملة على الطاقة الشمسية

2019/05/20 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، تخصص ٢٠ مليار دينار لدعم المضخات العاملة على الطاقة الشمسية.

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