بمشاركة 100 لاعب.. اختتام منافسات بطولة العراق للاسكواش

2019/05/20 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اختتمت منافسات بطولة العراق الرمضانية للاسكواش لفئتي المتقدمين وتحت سن 15 عاما والرواد على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعاصمة بغداد وبمشاركة 100 لاعب يمثلون اندية الجيش والخطوط والسلام والسياحة والزوراء والحدود والحلة والبلدي والمحاويل والعلوية.وقال الامين المالي لاتحاد الاسكواش حسين ضياء في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “نادي […]

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