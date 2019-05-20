2019/05/20 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / البنك المركزي يطلق برنامج التمويل الإسلامي المجمّع

20/05/2019 16:10:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع /بغداد / ز .أ

أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، برنامج التمويل الإسلامي المجمع .

وذكر البنك في بيان له تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان البرنامج يهدف إلى خلق شراكة منتظمة، في عملية التمويل والاستثمار، بين المصارف التقليدية والإسلامية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، على أن يجري هذا الاستثمار تحت مظلة معيار (24) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)".

واضاف البنك أن "البرنامج يدفع المصارف التقليدية والإسلامية إلى الاشتراك في تمويل مشاريع ذات أهمية وطنية وفق العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كعقود المشاركة المنتهية بالتمليك وعقود الاستصناع والاستصناع الموازي وعقود الاجارة المنتهية بالتمليك".

واشار البنك الى انه شكل لجنة من الجهات المختصة والتي اوصت بتنفيذ ثلاث مشاريع كبداية لتطبيق البرنامج والمشاريع هي (مشروع تأهيل وبناء وتطوير معامل الأسمدة الكيمياوية في كل من بيجي وقضاء ابي الخصيب، ومشروع تأهيل وتطوير معامل الزجاج في الرمادي، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل معمل الاسمنت الأبيض في قضاء الفلوجة".

ولفت البنك الى ان "البرنامج باتي كخطوة مكملة للنجاح الذي حققه البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي خلال اقتصاد الحرب وانتقاله بالاقتصاد العراقي إلى مدارج اقتصاد السلام، ما جعل عملية استهداف النمو خطوة ملحة جداً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / البنك المركزي يطلق برنامج التمويل الإسلامي المجمّع) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / البنك المركزي يطلق برنامج التمويل الإسلامي المجمّع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).