صحة البصرة توضح حقيقة مهاجمة كلاب سائبة لمعاون طبي داخل احدى المستشفيات

2019/05/20 | 16:17

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بغداد اليوم - البصرة

أوضحت دائرة صحة البصرة، الإثنين، 20 أيار، 2019، حقيقة مهاجمة كلاب سائبة لمعاون طبي اثناء خروجه من مستشفى الزبير في البصرة.وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "صوراً لمعاون طبي في مستشفى الزبير العام، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، تبين تعرضه لعضة كلب اثناء التحاقه بالدوام المسائي حيث يدعي من نشر الصور ان الحادث وقع داخل المستشفى".وقالت إن، "الحادث وقع خارج سور المستشفى وليس داخل المستشفى على الشارع العام عند قدوم المنتسب للمستشفى تمت مهاجمته من هذه الكلاب الموجودة في الشارع، حيث توجد هنالك عشوائيات وساحات متروكه خلف وامام المستشفى وتم متابعة الأمر من قبل مدير المستشفى شخصياً وقسم المتابعه والمعاون الإداري، بالتنسيق مع العيادة البيطرية ومديرية البلديه لأنها مسؤولة عن مكافحة هذه الظاهره في الشوارع".وأفاد مصدر طبي، الإثنين، 20 أيار، 2019، بقيام قطيع من الكلاب السائبة بمهاجمة معاون طبي بعد مغادرته مكان عمله في مستشفى الزبير غربي البصرة.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن، "المعاون الطبي قاسم المنصوري تعرض في وقت متأخر من ليلة امس الى هجوم من اكثر من (10) كلاب سائبة كانت متجمعة امام بوابة مستشفى الزبير".وبين أن، "المعاون الطبي انهى خفارته وغادر المستشفى وعند المغادرة تفاجأ بمهاجمته من قطيع من كلاب سائبة قامت بعض جسده وسحله لمسافة بعيدة الامر الذي ادى لكسر يديه".وأوضح أن، "منتسبي شرطة حماية المنشآت المكلفين بحماية المستشفى، تدخلوا وانقذوا حياته من الكلاب السائبة".

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي، الإثنين، 20 أيار، 2019، بأن الناحية المحررة التي تقع شمال محافظة ديالى دخلت حالة الاستنفار الشعبي.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، "اهالي ناحية العظيم دخلوا حالة الاستن

بغداد اليوم- ديالى

وجه رئيس غرفة الحصاد والتسويق في محافظة ديالى، قاسم المعموري، الإثنين (20 أيار 2019)، تحذيرا الى الفلاحين في المحافظة.

وقال المعموري في بيان تلقته( بغداد اليوم) إنه "نوجه نداء الى كافة المزارعين والفلاحين المسوقين

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم خلية الاعلام الأمني، العميد يحيى رسول، الاثنين (20 أيار 2019)، أن الوضع الأمني في بغداد مستقر، فيما أشار الى أن عمليات بغداد مستمرة بجهودها لحفظ أمن المواطنين أولاً ثم البعثات الأجنبية.

وقال رسول في تغريدة عل

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