لاتشبهوا اليوم بالبارحة فالحرب لن تقوم

2019/05/20 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق الفلاح… الحرب الاعلامية الغير موفقة التي يشنها ترامب ليست إلا حرب نفسية استفزازية لتخفيف الخيبة التي يشعر بها جراء التحدي الكبير الذي واجهته ايران بها بكل قوة وبحكمة دون اي اهتزاز للثقة العالية التي تتميز بها اذا كان يتصور ان في مواجهة ايران سيجد الظروف الى جانبه وان الخوف قد ملء […]

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