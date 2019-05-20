2019/05/20 | 16:19

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مفوضية الانتخابات تقضي باستبدال نائبين (وثيقة)

بغداد/..



قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبدال نائبين بعد البت بالشكاوى المرفوعة من قبل المرشحين.

وحصلت "عين العراق نيوز"، على نسخة من وثيقة صادرة عن مفوضية الانتخابات تقضي باستبدال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صفوان بشير يونس بالمرشحة عن الحزب خالدة خليل رشو، واستبدال النائب عن قائمة الجماهير الوطنية سهام عباس علي، بالمرشح عن القائمة محمد فرمان شاهر.

وبينت الوثيقة ان قرار الاستبدال جاء بعد البت بالشكاوى المرفوعة من قبل المرشحين، وفقا لاعادة ترتيب مقاعد الكوتا النسائية لمحافظة نينوى.انتهى3

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