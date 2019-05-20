الكشف عن هدر كبير بالمال العام في شركة نفط البصرة

2019/05/20 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت نائبة، اليوم الاثنين، عن هدر كبير بالمال العام في شركة نفط البصرة.

وقالت النائبة عن محافظة البصرة عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري في مؤتمر صحفي عقدته بمشاركة النائب عدي عواد ان "هناك هدراً بالمال العام بقيمة اكثر من 4.6 مليار دولار في شركة نفط البصرة بحقل مجنون النفطي".

واضافت "توفرت لدينا وثائق تثبت ان المكلف بمهام مدير عام شركة نفط البصرة وكالة الحالي، تسبب بهدر اموال بلغت اكثر من 4.6 مليار بتغاضيه عن الاضرار التي سببتها شركة شل في حقل مجنون النفطي، والتي وردت في كتاب وزارة التفط دائرة العقود والتراخيص البترولية لسنة 2013 والموقع من وزير النفط والمرسل الى شركة شل لايقافها الانتاج من حقل مجنون النفطي لاكثر من المدة المقررة في خطة الانتاج المصادق عليها، ما اضر بايرادات العراق وحرمانه من 4.6 مليار دولار".

وبينت انه "تمت مخاطبة وزارة النفط لبيان الاجراءات المتخذة ولكن لم تتخذ شركة نفط البصرة الاجراءات الاصولية لاستقطاع المبلغ من شركة شل التي انسحبت من تشغيل حقل مجنون النفطي في منتصف علم 2018"، مشيرة الى "احالة الموضوع الى الجهات القضائية المختصة للتحقيق بهذا الهدر الكبير".

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