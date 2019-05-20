الجزائر: الجيش يؤكد ان الانتخابات أفضل سبيل للخروج من الأزمة

2019/05/20 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الفريق صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، يوم الاثنين، على الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" دون أن يذكر تاريخا لإجراء التصويت.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من يوليو تموز لكن مصدرا قال يوم الجمعة إنها قد

تؤجل، حسب رويترز.

ومنتصف ليلة الإثنين الثلاثاء تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري.

وقالت وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح تجاوز الـ80، غير أن القائمة المنشورة أظهرت ان غالبيتهم شخصيات غير معروفة.

من جهة أخرى، أكد الفريق قايد صالح أن "الخطوة الأساسية تتمثل في التعجيل بتنصيب وتشكيل لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات باعتبارها الضمانة القانونية لحماية صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات".

وتابع: "ننتظر في هذا السياق التعجيل بوضع الأطر القانونية لتشكيلها" وهي دعوة مباشرة للحكومة من أجل إصدار مشروع قانون يحدد تركيبة وطريقة عمل هذه الهيئة.



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المصدر: رويترز+ وكالات

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