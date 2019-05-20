جياع يتمرنون لينتصروا على الترف .. ولهم الفلج

2019/05/20 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن كاظم الفتالمنذ القدم قد شعر الإنسان أنه بحاجة ماسة إلى تمرين النفس وتربيتها تربية صحيحة سليمة وقوية في الوقت نفسه يستطيع بهذه النفس القوية المتدربة مقارعة الصعاب وتحمل الشدائد عكس الخامل الكسول الذي لم يتدرب يوما على الصبر والجلد والتحمل إذ سرعان ما يندحر أمام أية معضلة وينهار في أول مواجهة والحياة مليئة بالصعاب والمحن والشدائد وهذا ما لا يقتصر على فرد أو على فئة أو على مجتمع دون آخر فليس على وجه الأرض من لا يواجه المشاكل والشدائد والصعاب.وليس غريبا على من ينهار أمام توافه المشكلات كونه لم يدرب نفسه على المواجهة.لذلك في كل الشعوب وعبر القرون الخالية كان العرفاء والحكماء من القادة أو من الرجال المتنفذين يهتمون اهتماما بالغا بتربية الجيل ويدربون أبناءهم وحتى أبناء الآخرين تدريبا جسديا صعبا ومعنويا في الوقت نفسه في استخدام الكثير من الوسائل ولعل من ابرز وأهم الوسائل هو الصوم والصوم أي الإمساك أي الإمتناع ليس عن الأكل والشرب فقط بل عن الكثير من الملذات التي تشتهيها النفس ليزداد اتساع مساحات ملكات التحمل والصبر ويتعلم الفرد الكثير فيكون ذا مقدرة أوسع.فعندما يمنع من الطعام وهو بأمس الحاجة له أو الشراب أو حتى النوم فيعتاد على ذلك حتى يكون قويا ذا عزيمة وبأس شديد لا تهزه الشدائد ولا ينهار أمام أعتى الصعاب أو حجبه عن امتلاك ما يمتلكه الغير ولا يستثني أحيانا سلب الحرية في التصرف وفرض أوامر لا تتطابق مع رغبته وإرادته.وهذا ما جربه الكثير منا أثناء الخدمة العسكرية ورغم أن الكثير منا كان يتذمر من هذه الممارسات وفرضها وينزعج من تطبيقها إنما في النهاية تكون النتيجة لصالحه لأنها تتعلق بالسلامة الصحية والنفسية.ولا ننسى أن عملية إصلاح النفوس لعلها من أهم وأبرز مهام الرسل والأنبياء والمبعوثين إلى البشر ليوجهوا الناس إلى الطريق السليم طريق الصواب الذي لا مؤدى له إلا إلى النجاةبما أن الصوم مدرسة عظيمة لتربية النفس لذا اتخذته الشعوب وسيلة للتمرين والترويض ولم تتوان عن ممارسته وقد اشتركت جميعها بذلك.ولكن لعل بعض الشعوب أفرطت في ذلك ولم تحسن استخدام الصوم فكان مما يعرف بصوم الوصال والذي كان أشبه بالنذر أو التضرع به بالإعتكاف أو المساومة ويستمر حتى تحقيق الهدف الذي يصوم الفرد من أجله.أو الصوم عن النوم كالإصرار على السهر والإمتناع عن النوم لمدة طويلة للتأكد من هزيمته من العيون والخروج بإنتصار الإرادة على الغريزة أو اللذة أو الشهوة أو غير ذلك.ومعرفة تاريخ الأديان والإطلاع على منهجايتها يجعلنا نلاحظ كيف أنها استخدمت مختلف الوسائل التي يشمل منهجها ترويض النفس وتربيتها ومنها الصوم وقد كان بنو اسرائيل يدربون الذين يرغبون بالرهبانية والتفرغ للعبادة والتبتل يدربونهم بمختلف التدريبات الجسدية والروحية ليهيئوهم لذلك من أجل أن يستمروا على ذلك دون تراجع إذ أن مثل الرهبانية تتطلب معاناة كثيرة واستخدام وسائل وأساليب لإقناع الآخرين وتحمل التكذيب والتنكيل وعدم التصديق بصورة سريعة وربما يتهجم البعض على الراهب لتسفيه رأيه فهو بحاجة إلى كياسة وحصافة وقدرة على امتلاك درجة من السمو وذلك ما لا يأتي إلا بالتحمل والتصبر فإن لم يكن مهيأ على ذلك فلعله يفشل في المقاومة سريعا.وقد فرضت بعض الأديان أنواعا من الصوم وهو الصوم الجزئي كصيام أيام معدودة من السنة أو ربما يوم واحد من كل شهر أو من السنة كلها أو النوعي كالصوم عن تناول اللحوم أو أنواع معينة من الطعام يستثنيها الصائم من طعامه وشرابه كذلك الصوم عن الكلام ولعل هذا النوع لازال منتشرا بين بعض المجتمعات وكما يسميه العامة صوم زكريا ويمارسونه بصيغة النذر لتحقيق المراد وقضاء الحاجات ومما يلاحظ إن هذا يكثر لدى النساء ولعله معنى مقتبس من مضمون الآية الكريمة (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً) ـ مريم / 10إذن إن ما تقدم من الحديث يلحظ إلى أن الصوم كحالة وكممارسة موجودة لدى الشعوب وبما أن البعض أساء استخدام عملية الصوم أو أفرط في القيام بها وربما أن بعض أنواع الصوم راحت تعكس أضرارا على الجسد أو على النفس لذا جاء الإسلام ونظم عملية الصيام ببرنامج منظم فهو الطريق الأمثل للصلاح والفلاح وللسعادة البشرية وفيه اليسر وليس العسر وإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم المبعوث رحمة للبشر لذا نظمت الشريعة الإسلامية عن طريقه صلى الله عليه وآله عملية الصوم ليدرك منها الهدف الأسمى الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده من خلاله وهي تربية النفس وإصلاحها ولكي لا يجد الفرد المسلم عذرا أو حجة يتحجج بها ويتخلى عن ما أراده له الله سبحانه وتعالى من خير وبركة فكان لابد أن تكون العملية يسيرة وسهلة وعند ذاك يكون المخالف لهذه الشريعة بعيدا عن رحم الله وغفرانه.وحين يود العبد المؤمن أن يكون أقرب زلفة إلى الله ليدخل حلقة الرحمة والغفران يعتمد طريقا يوصله إلى ذلك ولا يجد أفضل من طريق الصوم فيصوم ليمسك عن كل ما يرمز إلى الخطأ أ, الخطيئة.ولكن السؤال الذي ينتظر إجابة صادقة.هل يصدق مفهوم الصوم بجوهره وبعمقه المادي والمعنوي على كل صائم امتنع عن الطعام الشراب ؟ أم أنه ممن لا يحصد من صومه إلا الجوع والعطش ؟فمن أجل أن يجيب الصائم عمليا لا لفظيا أو سطحيا عن هذا السؤال عليه أن ينغمس إنغماسا تاما في عمق المفاهيم التربوية التي تتطلبها ممارسة الصوم ليكون صادقا مع ربه ومع نفسه ومن ثم مع الآخرين ويتبين ذلك من خلال تعامل الصائم مع مفردات الحياة بشكل شامل ليفوز الجميع بالفلج يوم لا ينفع ما ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمحسن كاظم الفتال

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