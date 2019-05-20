بالوثيقة.. مفوضية الانتخابات تقضي بإستبدال نائبين في مجلس النواب

2019/05/20 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبدال نائبين بعد البت بالشكاوى المرفوعة من قبل المرشحين.وحصلت وكالة /SNG/، على نسخة من وثيقة صادرة عن مفوضية الانتخابات تقضي باستبدال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صفوان بشير يونس بالمرشحة عن الحزب خالدة خليل رشو، واستبدال النائب عن قائمة الجماهير الوطنية سهام عباس علي، بالمرشح عن القائمة محمد ...

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