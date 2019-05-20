مجلس النواب يُنهي مناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزراتي الداخلية والدفاع الى الخدمة

2019/05/20 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب مناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزراتي الداخلية والدفاع الى الخدمة.

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