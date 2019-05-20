تحالف القرار يبحث مع دبلوماسي استرالي الاوضاع في العراق والمنطقة

2019/05/20 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل النائب خالد المفرجي رئيس الكتلة النيابية لتحالف القرار العراقي اليوم نائب السفير الأسترالي في بغداد مات الكسندر .وتناول الاجتماع اخر التطورات السياسية في العراق فضلا عن الوضع الاقليمي والدولي .واكد المفرجي خلال اللقاء ان هناك تسارع في الاحداث بخصوص الازمة الامريكية الايرانية،مما لها تداعيات خطيرة على المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة […]

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