ليفربول يحدد سعر بيع سيمون مينيوليه

2019/05/20 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حدد ليفربول سعر الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “الميل” الإنجليزية أنه من الصعب تماماً أن يستعيد سيمون مينيوليه مركز حراسة المرمى الأساسي في ليفربول مرة أخرى من البرازيلي أليسون بيكر.وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول يبحث الآن سبل خروج سميون مينيوليه خلال سوق الانتقالات الصيفية التي بدأت بالفعل يوم الخميس الماضي في إنجلترا.وأشارت صحيفة “الميل” أن ليفربول يأمل بالحصول على مبلغ قيمته 15 مليون جنية إسترليني في صفقة بيع الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه.وخسر سيمون مينيوليه مركزه لصالح أليسون بيكر بعد انتقال الأخير إلى ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوق روما الإيطالي، في صفقة تاريخية كلفت خزينة الردز مبلغ حوالي 56 مليون جنية إسترليني.انتهى

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