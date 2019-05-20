قايد صالح يسوّق للانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الجزائرية

2019/05/20 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – في الوقت الذي يواصل فيه حراك الشارع الجزائري للضغط من أجل رحيل جميع رموز النظام السابق دون استثناء، يسوّق نائب

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