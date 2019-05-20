تعرف على قصة أول إسطوانة “CD” فى التاريخ

2019/05/20 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..اسطوانات الـ “CD” هى الابتكار الذى تراجع التعامل به حاليا إلا فى الجامعات التى يزيد فيها التعامل مع هذه الأسطوانات أو كما تسمى أيضا بالأقراص المدمجة.فالكثير من الطلاب يحتاجون لتحميل البحث أو التكليفات الأخرى التى تم طلبها منهم عليها، وذلك بجانب الحاجة إلى هذه الأسطوانات فيما يخص الموسيقى والألبومات الجديدة للفنانين والمقطوعات […]

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