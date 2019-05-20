2019/05/20 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تمكنت فرق الدفاع المدني، الاثنين، من اخماد حرق التهم مزعة للشعير بمدينة الموصل.وقال اعلام الدفاع في بيان تلقته “خطوة برس”، ان “فرق الدفاع المدني تمكنمت من اخماد حادث حريق نشب حقول مزروعة بمحصول الشعير تقدر بنحو 40 دونم”.وأضاف، “تم تطويق الحريق و اخمادة النيران داخل الحقول من قبل رجال الدفاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق التهم مزرعة شعير في الموصل وكالة خطوة برس.

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