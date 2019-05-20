الصدر يرفض الزج بالعراق في الصراع الأميركي الإيراني

2019/05/20 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – حذر الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر الاثنين، الزج بالعراق في أي حرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، رافضا أن تكون بلاده

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