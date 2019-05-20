2019/05/20 | 17:06

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المرجعية الدينية: نحاول الحفاظ على وحدة العراقيين وليس فقط بالكلام

ألتقى ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد

المهدي الكربلائي في مكتبه بالعتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الاثنين، سفيرة نيوزلندا لدى العراق.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال استقباله السفيرة تريدين

دوبسن، ان "المرجعية الدينية العليا، دائماً توصينا ان نتعامل مع

جميع العراقيين بالمساواة، وان ندافع عن حقوق الجميع من دون عناوين

ثانوية"، مبيناً ان "المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع عن

العراق، قدمت الدعم اللوجستي للعوائل في المناطق التي كانت تحتلها

داعش وهي تدعو دائماً الى التعايش السلمي بين مكونات المجتمع

العراقي".واعتبر الشيخ الكربلائي، "موقف رئيس وزراء نيوزلندا جاسيندا آرديرن،

مع ضحايا الارهاب في بلادها، بأنه تعامل انساني تدعو له كل الاديان

السماوي"، مبيناً، ان "تعميم هذا الموقف الحكومي في بلادكم الى عامة

الشعب النيوزلندي سيساهم بنشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ

العنف".وتابع ممثل المرجعية الدينية العليا، اننا "نحاول الحفاظ على وحدة

الشعب العراقي ليس فقط بالكلام، بل بالعمل، لذلك فان المرجع السيد

السيستاني يرعى اليوم جميع العراقيين ويرفض اي شخص يتكلم بكلام يؤدي

الى التطرف من اي جهة كانت".

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