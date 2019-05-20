هل سترضخ إيران لإرادة ترامب؟

2019/05/20 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أثير الشرع… رغم التداعيات الأخيرة والتصعيد الإعلامي الخطير، عن إحتمالية نشوب حرب في الخليج؛ لكننا على ثقة تامة بأن أي حرب بمعنى الحرب سوف لن تحصل قريباً؛ ربما سيحاول من يريد تأجيج الموقف ونقصد هنا الولايات المتحدة، التأجيج فعلاً عبر وكلائهم في المنطقة، وسيحصل كما حصل في ميناء الفجيرة، حتى إشعارٍ آخر! “يجب […]

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