تعليقات للصدر والحكيم والخزعلي على التصعيد الإيراني الأميركي

2019/05/20 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ثلاثة من أبرز زعماء الشيعة في العراق من تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني الحالي على أمن واستقرار بلدهم وعلى منطقة الشرق الأوسط

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