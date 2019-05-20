بغداد: سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء لن يؤثر في افتتاحها

2019/05/20 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الإجراءات الحكومية لإعادة افتتاح المنطقة الخضراء بشكل كامل متواصلة، وأن سقوط صاروخ على

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