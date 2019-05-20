مدرب الزوراء : مباراة النصر سبب خروجنا من دوري أبطال آسيا

2019/05/20 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اكد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، أن ما حدث في مباراة النصر السعودي، تسبب في خروج الفريق من دوري أبطال آسيا.وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تابعته / المعلومة /، إنه “حضرنا الى الامارات لتقديم مباراة تليق بسمعة فريقنا ونسعى بتحقيق الفوز رغم الخروج من البطولة”.واضاف ان “ما حدث في […]

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