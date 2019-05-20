يحدث الآن.. حريق كبير يلتهم 40 دونما من محصول الحنطة غرب الموصل

2019/05/20 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق كبير بأربعين دونما من محصول الحنطة بأراضي زراعية غرب الموصل.وقال مصدر أمني في تصريح تابعته /ميديا نيوز/ أن “الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بمساحة ٤٠ دونما من محصول الحنطة في قضاء مخمور غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى”.وكانت وزارة الزراعة أعلنت، اليوم الاثنين، انه ماتم حرقه […]

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