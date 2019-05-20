نائب لـ “ميديا نيوز” : التصعيد الأمريكي الأخير يشكل خطراَ على المنطقة برمتها والعراق خاصة

2019/05/20 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/خاص..أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم موحان البخاتي، اليوم الاثنين، إن التصعيد الأمريكي الأخير يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة برمتها، وبصورة خاصة على العراق.وقال البخاتي في تصريح خاص لـ /ميديا نيوز/، إن “الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات تقدر بـ (9) آلاف مقاتل في الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف الدولي، وأكثر من […]

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