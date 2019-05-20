2019/05/20 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى، اليوم الاثنين ان: الملاكات الهندسية والفنية في مراكز الخدمة انجزت أعمال نصب المحولات ذات السعات المختلفة و استبدال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء المثنى لـ"العهد نيوز": نصب18 محولة لحل الاختناقات في الشبكة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء المثنى لـ"العهد نيوز": نصب18 محولة لحل الاختناقات في الشبكة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).