غوغل تدمر طموح هواوي في عالم الهواتف الذكية

2019/05/20 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الممكن أن يؤدي قرار قطع غوغل للعلاقات مع هواوي إلى تدمير الطموحات العالمية للشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية العالمي.

يعتقد المحللون الذين شملهم الاستطلاع

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