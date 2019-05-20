الخارجية الإيرانية: وزير خارجية عمان يصل إلى طهران ويجتمع مع ظريف

2019/05/20 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة

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