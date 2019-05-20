سائرون: شكلنا لجنة لتقييم وزراء الحكومة الحالية وما قدموه على أرض الواقع

2019/05/20 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الحكومي, وأكد الزيادي في تصريح، تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وثلاثة أعضاء من تحالف سائرون، سيتم اختيارهم فيما بعد، مبينا أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بتقييم وزراء عبد المهدي وما قدموه على أرض الواقع.

وأضاف، أن التقييم سيكون واقعيا على الوزراء بسبب وجود مؤشرات لدى سائرون بوجود فساد في بعض مؤسسات الدولة.

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