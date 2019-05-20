غوغل الأميركية تلغي ترخيص أندرويد لهواوي الصينية: كيف سيؤثر ذلك عليك؟

2019/05/20 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر المستجدات في الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت غوغل الأميركية، اليوم الإثنين، إلغاء رخصة أندرويد لهواتف هواوي الصينية وهواتف "أونور" الصينية أيضاً، الأقل انتشاراً.

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