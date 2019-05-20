إعتقال مروج حبوب مخدرة بكمين أمني محكم شمالي بابل

2019/05/20 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بابل ، اليوم الاثنين ، إعتقال مروج حبوب مخدرة بكمين أمني محكم في بابل

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