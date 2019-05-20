رئاسة البرلمان توجه بإستضافة وزير الصحة وترفع الجلسة إلى الغد

2019/05/20 | 17:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأثنين، بمحاولة متظاهرين اقتحام مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

وقال موقع "سبوتنيك" الروسي، إن "عشرات من المتظاهرين وبينهم عسكريون متقاعدون حاولوا اقتحام السراي الحكومي اللبناني في ا

بسمه تعالى

بغداد اليوم- بغداد

دعت كتلة النهج الوطني النيابية، الاثنين، القوى السياسية العراقية للتوحد بموقف وطني جامع يدعم الحكومة العراقية بخصوص الازمة المتصاعدة في المنطقة.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "

بغداد اليوم _ بغداد

دعت ولاء السعبري النائب عن تحالف سائرون، اليوم الاثنين، الرئاسات الثلاث إلى "ضرورة" التنبه لمخاطر سعي جهات لتأجيج الصراع الإيراني الأميركي على الأراضي العراقية، ومتابعة هذه التحركات بـ"يقظة وحذر".

وقالت ا

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