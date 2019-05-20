2019/05/20 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يوجه باستضافة وزير العمل بشأن حادثة “الإناث المشردات” في الاعظمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يوجه باستضافة وزير العمل بشأن حادثة “الإناث المشردات” في الاعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).