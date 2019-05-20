الدفاع الروسية: الجيش السوري توقف عن إطلاق النار في إدلب من جانب واحد

2019/05/20 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار مركز المصالحة إلى أن القوات السورية توقفت منذ منتصف ليل السبت عن إطلاق النار من جانب واحد، لكن المسلحين يستمرون في قصف مواقع للجيش وسكان مدنيين في المنطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي.وذكر المركز أن عمليات القصف هذه أسفرت عن إصابة 3 جنود سوريين بجروح. انتهى.ص.هـ.ح.

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