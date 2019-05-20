صحفي ايطالي يكشف عن نتائج مفاوضات اليوفي مع كلوب

2019/05/20 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد صحفي ايطالي شهير، اليوم الاثنين، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد، ليحل محل ماسيميليانو أليغري، مدرب الفريق والذي سيرحل عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما ورد عن تانكريدي بالميري، الصحفي الإيطالي الشهير، فإن يوفنتوس حاول التواصل مع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، لمعرفة نواياه بشأن توليه المهمة الفنية للسيدة العجوز.

وأضاف أن يوفنتوس تواصل مع كلوب إلا أن الأخير رفض عرض البيانكونيري لقيادة الفريق خلفًا لأليغري، مؤكداً أن اتصالات يوفنتوس لم تثمر عن أي نتيجة.

يشار إلى أن كلوب مرتبط حالياً بعقد مع ليفربول حتى عام 2022، ويستعد المدرب الألماني للعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول.

وخسر الريدز نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام ريال مدريد (3-1)، فيما من المقرر أن يلعب أمام توتنهام هوتسبير، في نهائي إنكليزي خالص، في الاول من حزيران المقبل.

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