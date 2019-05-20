أول تعليق أمني على قصف السفارة الأمريكية وسط بغداد

2019/05/20 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الإثنين، على حادثة القصف الصاروخي، الذي استهدف السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة يحيى رسول في تغريدة على صفحته في [تويتر] إن" الوضع الأمني في العاصمة بغداد مستقر وقواتنا في قيادة عمليات بغداد تواصل الليل بالنهار لحفظ أمن مواطنينا أولًا والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية والمحلية ثانيًا".وأكد رسول أنه" لا يوجد شيء يدعو للقلق، وعلى وسائل الإعلام أن تعود للمصادر الرسمية قبل نشر الأخبار التي ربما تكون غير صحيحة".وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في وقت سابق، عدم إصابة أي عنصر أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًّا {الحي الدبلوماسي}، وسط العاصمة بغداد.ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على طلب واشنطن من موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق فورًا، بسبب ما وصفته بـ"تهديد حقيقي".

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