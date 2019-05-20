دعما للمجال الزراعي.. الكوفي يؤكد: الحشد الشعبي مستمر في كري الأنهر لزيادة حجم الخزين المائي للبلاد

2019/05/20 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي, الاثنين, إنه آليات الهندسة العسكرية للحشد مستمرة في كري الأنهر والمبازل دعما للمجال الزراعي لزيادة المخزون المائي للبلاد".وقال الكوفي في تصريح لموقعنا إن" الحشد الشعبي مع وزارة الموارد المائية ماضون بخطط مستقبلية جيدة لتجاوز جميع التحديات على صعيد المياه وذلك دعما للمجال الزراعي في البلاد ", ...

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