محافظ بغداد ووزير التخطيط يتفقان على تشكيل فريق مشترك للاسراع بتنفيذ المشاريع

2019/05/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري عن تشكيل فريق مشترك مع وزارة التخطيط للاسراع بتنفيذ المشاريع الى جانب ايجاد حلول نهائية للمعرقلات التي كانت تواجه المشاريع السابقة.وقال المحافظ خلال اجتماع مشترك مع وزير التخطيط نوري الدليمي حضره رئيس مجلس المحافظة والكادر المتقدم في المحافظة، ان “محافظة بغداد تعاني كثيرا من التلكؤ بتنفيذ المشاريع لكن […]

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