ريال مدريد يجدد عقد كروس حتى عام 2023

2019/05/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ،الإثنين، تمديد عقد لاعب خط وسطه الألماني طوني كروس حتى عام 2023.وأصدر النادي الملكي بياناً جاء فيه: “ريال مدريد وطوني كروس توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 حزيران/يونيو 2023”.وكان عقد كروس (29 عاماً) الذي انضم إلى ريال في عام 2014 قادما من بايرن […]

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