الاسباني نادال يتوج باللقب التاسع في بطولة روما الدولية للتنس

2019/05/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حقق الإسباني رافاييل نادال، لقب بطولة روما الدولية للتنس المقامة في إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز.وتغلب نادال في المباراة النهائية على الصربي نوفاك جوكوفيتش بمجموعتين لمجموعة، بواقع 6-0 و4-6 و6-1.وتعد بطولة روما هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، […]

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