تأجيل ونقل مباراة النصر وذوب آهن الايراني قبل 24 ساعة من انطلاقها في كربلاء

2019/05/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل ونقل مباراة النصر السعودي وذوب آهن خارج العراق وهي المباراة التي من المقرر أن تقام يوم غدٍ الثلاثاء في ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل تويتر: “أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق امام ذوب آهن والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية غداً الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق”.واختارت إدارة النصر، دبي مكاناً لذهاب مباراته ضد ذوب آهن بينما إدارة الخصم قد حددت ملعب كربلاء للإياب ولكنها ألغت ذلك القرار واعترضت عليه مؤخراً بناءاً على أحداث الشغب التي صاحبت مباراتهم ضد الزوراء.وكانت مباراة النصر مع ذوب آهن من المقرر لها أن تقام على ملعب كربلاء وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة كالآتي:1- ذوب آهن: 11 نقطة2- النصر: 9 نقاط3- الزوراء: 5 نقاط4- الوصل: 3 نقاط.انتهى

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