محافظ بغداد ووزير التخطيط يتفقان على تشكيل فريق مشترك للإسراع بتنفيذ المشاريع

2019/05/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن محافظ بغداد، فلاح الجزائري، الاثنين، تشكيل فريق مشترك مع وزارة التخطيط للاسراع بتنفيذ المشاريع الى جانب إيجاد حلول نهائية للمعرقلات التي كانت تواجه المشاريع السابقة.وقال المحافظ، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، خلال اجتماع مشترك مع وزير التخطيط نوري الدليمي حضره رئيس مجلس المحافظة والكادر المتقدم في المحافظة، إن “محافظة بغداد […]

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