مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

2019/05/20 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..توّج كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي “الليغ 1” لموسم 2018-2019.في حفل جوائز الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين، جمع مبابي بين جائزة أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم.وأهدى مبابي (20 عاماً) هذا التتويج لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الذي […]

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