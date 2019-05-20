2019/05/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي القوة الجوية تلغي قرارها بتخفيض رواتب موظفيها و تبحث عن حلول لتسليم رواتبهم المتأخرة

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