2019/05/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: النيران تلتهم مزارع الحنطة والشعير... من المتورط بهذا الفعل؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/20 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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