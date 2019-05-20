كهرباء النجف تجتمع بالكوادر الهندسية لتدارك العقبات خلال زيادة تجهيز الطاقة

2019/05/20 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اجتمع المهندس براك الشمرتي مدير فرع توزيع كهرباء النجف، اليوم الاثنين، في مقر الفرع بالكادر الهندسي حيث حضر الاجتماع كل من مسؤولي القطاعات

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