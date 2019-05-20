المالية النيابية تستضيف وزيري المالية والتجارة غدا الثلاثاء

2019/05/20 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن استضافة وزيري المالية والتجارة ومدير شركة سومو غدا داخل اللجنة، عازية الأمر الى مناقشة صرف موازنة الإقليم من دون تسليمها النفط لبغداد والتلكؤ في مفردات البطاقة التموينية.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي لـ/المعلومة/ إن “اللجنة قررت استضافة وزير المالية فؤاد حسين لمناقشة أسباب صرفه حصة الاقليم بموازنة 2019 […]

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