صحة البصرة تنفي تعرض احد منتسبي مستشفى الزيبر الى عضة كلب داخل المستشفى

2019/05/20 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة البصرة “مانشرته بعض من وسائل الإعلام من صور لمنتسب في مستشفى الزبير العام تعرض لعضة كلب أثناء التحاقه بالدوام المسائي .مؤكدة ان الحادث وقع خارج المستشفى وليس بداخله.وأوضحت الدائرة في بيان “ان الحادث وقع خارج المستشفى على الشارع العام وذلك عند قدوم المنتسب للمستشفى بعد أن تمت مهاجمته من الكلاب الموجودة […]

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