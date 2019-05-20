الصدر يحذر من “نهاية العراق” بالحرب بين امريكا وايران

2019/05/20 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)….



حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين من تبعات اندلاع حرب بين امريكا وايران على العراق.

جاء ذلك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “لست مع تأجيج الحرب بين امريكا وايران، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني الامريكي”.

واضاف “نحن بحاجة الى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الاخضر واليابس وتجعله ركاما”، مردفا بالقول “نحن بحاجة الى ان يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وزج العراق بالحرب”.

وحذر الصدر قائلا “فإن لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها، ولقد اعذر من انذر”.

وتابع بالقول “فيا هذا لا تؤجج حربا ستكون انت حطبها فكلا الطرفين غير مؤهل لدخول الحرب بل ولا يريدها، ولا العراق ولا شعبه يتحمل حربا اخرى، فنحن بحاجة للسلام والاعمار”.

ولفت زعيم التيار الصدري الى “ان اي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي”.

ويأتي تحذير الصدر عقب سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر امس الاحد.



بحسب مركز الاعلام الامني.

وابلغ مصدر امني شفق نيوز ان الصاروخ سقط بالقرب من السفارة الامريكية التي اطلقت صافرات الانذار على الفور عقب الانفجار.

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